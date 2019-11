Ex Ilva, Lega Puglia contro il Governo: “la decrescita felice è la morte del sud”

La nota con cui ArcelorMittal ha annunciato l’abbandono del sito ex-Ilva di Taranto è una vera e propria bomba nelle mani del Governo Conte Bis e delle forze politiche che lo sostengono, ovvero Pd e Movimento 5 stelle insieme a Leu e Italia Viva di Renzi. La Lega è sul piede di guerra e si scaglia contro le scelte dell’esecutivo, definite “sciagurate” e frutto della “folle ideologia di decrescita felice”. Di seguito la nota completa dei parlamentari pugliesi Anna Rita Tateo, Rossano Sasso, Roberto Marti con il deputato e Commissario Regionale della Lega in Puglia, Luigi D’Eramo.



Le scelte sciagurate del Governo Conte Bis per l’ex Ilva stanno puntando dritti verso il fallimento del distretto industriale di Taranto, che porterà alla perdita di migliaia di posti di lavoro e danneggerà irrimediabilmente un territorio già in difficoltà come quello tarantino. Non ha senso parlare di rilancio del meridione, se poi ci si lascia guidare dalla folle ideologia della ‘decrescita felice’ per compiere scelte simili, che sono la morte del sud. Siamo convinti infatti che bisogna riuscire a far coesistere la necessità di rispettare il diritto alla salute con la scelta di favorire l’industrializzazione del nostro territorio, fondamentale per una vera crescita del sud.



Inoltre va tenuto conto che se ArcelorMittal dovesse rescindere il contratto, come ha annunciato di voler fare, a perderci non sarebbero soltanto i lavoratori ma anche tutto ciò che riguarda il piano di bonifica ambientale che si stava attuando. ArcelorMittal era sulla buona strada ma, evidentemente, per il Governo guidato dai 5 stelle e dal PD di Emiliano la Puglia deve rimanere una regione di serie B ed essere considerata il parco giochi dell'Italia.