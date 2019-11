Borghesi sta con Balotelli: “Razzismo non c’entra nulla con lo sport”

Dopo la partita tra Verona e Brescia, infiamma la polemica per i cori razzisti denunciati da Mario Balotelli e visibilmente contestati (con tanto di pallone calciato verso la curva del Verona). A prendere la parola sulla questione è anche il Senatore della Lega Stefano Borghesi, parlamentare bresciano e Presidente di Commissione I Affari Costituzionali.



“Ogni atto di razzismo va fermamente condannato, che riguardi un bresciano come Mario Balotelli o chiunque altro. Vedere durante una partita di calcio qualcuno discriminato per il colore della pelle è inaccettabile. Quanto accaduto non centra nulla con lo sport e spero che le autorità preposte individuino e puniscano i responsabili”.