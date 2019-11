Disastro Ilva, Lombardia a rischio

"Il disastro che si profila per l’ex Ilva è la fotografia dell’incompetenza dei Cinque Stelle: stiamo per perdere migliaia di posti di lavoro, diversi miliardi in investimenti ambientali e industriali, mettiamo a rischio tutto il comparto dell’acciaio e questo per l’incompetenza di chi, come Di Maio, ha seguito questa partita in prima persona".



"Si rischia un disastro industriale che avrebbe gravissime ripercussioni, oltre che sull’indotto, anche su tutta la filiera siderurgica italiana, con un grave contraccolpo anche in Lombardia. Se l’ArcelorMittal rescinde dall’accordo ci attendiamo le immediate dimissioni di questo Governo di dilettanti allo sbaraglio, che ha causato un così grave colpo alla nostra economia e alla nostra politica industriale, senza contare i miliardi di investimenti che dovranno pagare i contribuenti italiani". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega.