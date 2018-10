Immigrati, Emiliano: "Regolare i flussi con umanità"

"E' ovvio che i flussi vanno regolati, ci mancherebbe, ma vanno regolati secondo umanità e diritto, non annullandoli e costringendo le persone a non poter esercitare il loro diritto di viaggiare per il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della sua visita al Centro accoglienza e richiedenti asilo (Cara) di Bari dove è stata celebrata la giornata del ricordo del naufragio in cui nel 2013 al largo di Lampedusa morirono 368 migranti.



"Questa - ha aggiunto - è l'epoca in cui capitali, i soldi, anche quelli della 'ndrangheta, viaggiano dappertutto e le persone sono invece bloccate. Questa cosa non funziona anche perché in Italia abbiamo bisogno di lavoratori che vengono a svolgere una serie di mestieri che altrimenti nessuno vuole svolgere".



"Quindi - ha sottolineato - c'è anche un interesse da parte dell'Italia a ospitare la parte migliore del mondo che vuole trasferirsi da noi. D'altra parte abbiamo centinaia di migliaia di pugliesi e di italiani che viaggiano per tutto il mondo, vanno a lavorare e si stabiliscono in altri paesi, e nessuno li

rifiuta. Sarebbe pazzesco che fossero rifiutati. Riportare la verità, allora, è fondamentale".



Contro chi vuole inculcare la paura degli stranieri, per Emiliano, "bisogna fare quello che abbiamo fatto in altri momenti difficili della Repubblica: bisogna resistere, resistere, resistere. Soprattutto spiegando agli italiani quello che accade. Spiegando agli italiani che non c'è nessun pericolo di essere invasi, che non c'è nessun pericolo di ricevere chissà quali organizzazioni criminali".



Emiliano ha sottolineato che "queste organizzazioni criminali non hanno una presenza particolare in questi paesi dai quali queste persone vengono. Voglio ricordare che il monopolio dello spaccio di cocaina nel mondo ce l'hanno gli italiani, non ce l'hanno né i nigeriani né altri africani o turchi o altri popoli".