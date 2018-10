Ok dal Ministero della Salute: riaperto punto nascite di Cavalese

Il Movimento 5 Stelle informa che il ministero della Salute ha dato il via libera alla riapertura del punto nascita di Cavalese. "È una vittoria di cui siamo orgogliosi, frutto dell'impegno incessante del M5S per la salvaguardia dei servizi sanitari sul territorio", si legge in una nota del consigliere provinciale Filippo Degasperi che con il ministro Riccardo Fraccaro ha incontrato il ministro della Salute Giulia Grillo.



"Da parte del ministro Grillo c'è stato l'impegno di procedere alla riapertura del punto nascita di Cavalese rimediando alle scelte irresponsabili della giunta provinciale e dei Governi precedenti". "Anche per il punto nascite di Arco - prosegue la nota - abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni sulla volontà di lavorare sulle criticità esistenti nell'ottica di una futura riapertura".