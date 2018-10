Sono gia' passati tre anni da quando si e' abbattuta "la frana" sulla A18 Messina/Catania definita autostrada della vergogna.La frana ostruisce totalmente la carreggiata direzione Catania,obbligando gli utenti a percorrere questo tratto a doppio senso di circolazione che e' pericolosissimo specialmente in galleria.Alle passate elezioni regionali in tanti hanno promesso ma nessuno mantiene le promesse fatte,ricordiamo che le autostrade siciliane sono gestite dal CAS(consorzio autostrade siciliane)quindi e' un ente regionale gestito dalla Regione Sicilia,ricordiamo anche che la Lega in Sicilia ha solo un deputato regionale che e' Tony Rizzotto della provincia di Palermo,in provincia di Messina non e' stato eletto nessuno,comunque gli elettori avranno modo di esprimere la loro fiducia alle prossime elezioni regionali per risolvere i problemi del territorio,naturalmente verso la Lega.