Crollo ponte, Toti: "Colpevoli per sentenza e non per decreto"

"I colpevoli che siano civili o penali non si stabiliscono per decreto ma per sentenza, nei paesi normali. Dopo di che il Governo ha scelto una strada diversa, per una caducazione della concessione che impegnerà molti mesi. Una esclusione di Aspi da quella ricostruzione è una scelta contenuta nella legge dello Stato e noi siamo tenuti come istituzioni locali a rispettarla". Così Giovanni Toti, presidente della Liguria parlando a Milano del Dl Genova.



"Credo", ha concluso, "che sia estranea anche al principio di quel decreto l'esclusione di tutte le società di costruzioni che abbiano contatti con altre concessionarie in giro per l'Europa e per il mondo".