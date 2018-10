Milano, Area B, la Lega regionale chiede deroghe per gli ambulanti

Depositata oggi al Pirellone una mozione del consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni che chiede di “armonizzare le limitazioni e le deroghe alla circolazione di auto diesel Euro 3”.





“Con questa mozione”, spiega Bastoni, “chiedo a Regione Lombardia di costituire entro 15 giorni un tavolo di lavoro con il Comune di Milano per affrontare la questione delle deroghe riguardanti gli ambulanti. Stiamo parlando di una categoria commerciale importante, che fornisce un servizio di pubblica utilità e che a seguito dello stop ai diesel Euro 3 in Area B subiranno un pesantissimo contraccolpo economico: per i loro mezzi non è contemplata al momento alcuna deroga e dunque saranno obbligati a cambiarli, se vorranno continuare a lavorare, affrontando spese notevoli, che porteranno alla chiusura di molti esercizi ambulanti”.



“Il Comune”, conclude il consigliere del Carroccio, “non pensa ai danni economici che in questo modo causerà alle attività commerciali e alle famiglie. Beppe Sala si adegui seguendo l'esempio di Regione Lombarda e anche per l'Area B venga derogata la categoria degli ambulanti, che sono parte viva della nostra economia”.