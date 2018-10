Il Procuratore di Locri: “Mimmo Lucano? Sono spariti 2 milioni di euro"

"Il Re sono io", andava dicendo Mimmo Lucano. Che come i re francesi, dagli altari finì nella polvere. "Ammetteva di fregarsene di quelle regole che sono una garanzia per tutti". Così il Procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, in un’intervista a Repubblica. Il magistrato afferma: "Quando si elegge a paladino dell’accoglienza un’unica persona, se poi quella persona si rivela non valida, finisce per trascinare con sé tutto il resto”.



“La politica non c’entra. L’indagine è nata un anno e mezzo fa con il precedente governo. Che sia arrivata a conclusione ora è un caso“, afferma il procuratore. “Non abbiamo ricevuto pressioni e non è giustizia a orologeria. Sapevo che saremmo stati oggetto di invettive e strumentalizzazioni ma non potevo esimermi dall’uscire in mare aperto.



L’azione penale è obbligatoria, anche per Lucano“. Quanto all’impianto accusatorio, in buona parte sconfessato dal gip, “abbiamo un’idea fondata che siano stati commessi reati ben più gravi, tra cui la sottrazione di somme che lo Stato aveva erogato per quel progetto, almeno 2 milioni. Quei soldi non sono stati rendicontati, sono spariti. Riteniamo che Lucano li abbia utilizzati per fini personali". Se così fosse, allora è vero che gli immigrati sono una risorsa. Almeno, per qualcuno...