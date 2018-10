Regionali in Sardegna, Zoffili: "Salvini annuncerà il candidato Lega"

"Sarà Matteo Salvini a comunicare il nome del candidato presidente solo dopo aver girato l'isola e ascoltato il popolo sardo". L'ha annunciato il deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, in vista delle elezioni regionali previste nel febbraio 2019. L'esponente leghista è anche il coordinatore del tavolo del centrodestra, convocato per il 15 ottobre prossimo.