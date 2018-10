Nel 1962 incrociavano nel Mediterraneo la nostra nave scuola della Marina Militare nave Amerigo Vespucci varata nel 1931,e' la nave scuola per i nostri ufficiali della Marina Militare.quel giorno del 1962 incrociava anche la portaerei americana USS Independece(CV62) l'incontro fra le due navi e' ancora oggi riportato come motivo di grande orgoglio per la nostra Marina Militare perche' accadde una cosa inaspettata,il comandante della portaerei americana diede l'ordine di lampeggiare verso l'Amerigo Vespucci per identificarsi,la risposta non si fece attendere"siamo la nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci" la risposta memorabile del comandante della portaerei americana fu "Siete la nave piu' bella del mondo.Secondo le regole internazionali di navigazione la nave Italiana doveva dare la precedenza alla nave piu' grande,ma in quel caso il comandante americano decise di spegnere i motori della sua nave per dare la precedenza alla nostra.Ricordate sempre queste parole "Siete la nave piu' bella del mondo"