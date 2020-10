Maltempo al Nord, è ancora allerta in Emilia

Ingenti danni in Lombardia per le bombe d'acqua che ieri hanno colpito il Nord del Paese. Ed è ancora allerta anche in Emilia-Romagna. Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico nella pianura e nella bassa collina delle province di Parma e Piacenza e per vento sull'Appennino emiliano. L'allerta è valida da ora e per tutta la giornata. Particolare allerta per il passaggio della piena del Po nel Piacentino. Nelle prime ore del mattino del 5 ottobre sono attesi temporali sul settore orientale, mentre la ventilazione sui rilievi sarà associata a forti raffiche, in particolare sulle zone di crinale. La tendenza delle condizioni meteo sarà poi in attenuazione.



Migliora intanto la situazione in Liguria. "In sole 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del Maltempo, è stato ripristinato. La strada è già stata riaperta ai mezzi di soccorso e da martedì mattina tornerà percorribile da tutti a senso unico alternato. Questa è la Liguria del fare, che sa sempre ripartire più forte di prima. Abbiamo ancora tanto da fare ma non ci fermiamo: a noi piacciono i fatti". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti, postando la foto del tratto di strada crollato con accanto l'immagine della strada già ricostruita.