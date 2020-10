45 anni fa in Italia arrivava Goldrake

Esattamente 45 anni fa il pubblico italiano scopriva la serie di Goldrake, senza sapere che peraltro i nomi dei personaggi erano stati in parte cambiati e che le due successive serie trasmesse dalla tv italiana, Mazinga Z e Il Grande Mazinger, erano in realtà collegate. Addirittura il personaggio di Alcor (che vola a bordo di un disco copiato dalla casistica ufologica, quello visto dall'americano George Adamski) non è altri che il Ryo Kabuto di Mazinga Z. Perché quest'altro "manga mecha" era precedente a Goldrake. E a dimostrazione del casino fatto dei doppiatori, Ryo in giapponese si chiamava Kabuto Koji (chi avrà visto i film di collegamento al cinema avrà dato i numeri, trovandosi tutti i nomi scambiati) ed il suo cognome, Kabuto, era un omaggio all'elmetto dei samurai, che per l'appunto si chiama kabuto. Peraltro il vero nome di Mazinga Z era Majingā Zetto, poi europeizzato in Mazinger Z. E Goldrake si chiamava UFO Robo Gurendaizār. Ma sorvoliamo.



Quarantacinque anni fa, dicevamo, il pubblico italiano scopriva la storia del principe Duke Fleed, fuggito dal suo pianeta natale conquistato da re Vega, e nascostosi sulla Terra qui, sotto le mentite spoglie di Actarus. Accolto all’istituto di ricerche spaziali diretto del dottor Procton, userà il suo UFO robot per difendere il pianeta dagli attacchi alieni. Prodotto dalla Toei Animation (74 episodi) ed ispirato all’omonimo manga del fumettista Gō Nagai (autore anche dei due Mazinga e dei Jet Robot; si vedranno tutti assieme nelle pellicole cinematografiche), il cartone era stato introdotto da un film pilota di 30 minuti rispetto al quale vennero apportati diversi cambiamenti. In Italia fu trasmesso a partire dal 4 aprile 1978, all’interno del programma Buonasera con…, sulla Rete 2. Il successo fu istantaneo ed imperituro.