Il papa: "Migrare è un diritto"

Migrare è un diritto. Lo ha ribadito papa Francesco (non passa giorno che non parli di immigrati) nella sua enciclica Fratelli tutti. Nella sua terza enciclica Francesco ribadisce il no alla "tentazione di fare una cultura dei muri" per impedire l'incontro con altre culture (e "chi costruisce un muro finirà schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza orizzonti"), alle paure e alle insicurezze che diventano "terreno fertile per le mafie". Dalle tante storture del mondo attuale, al fatto che la fede non deve far sentire "incoraggiati o almeno autorizzati a sostenere forme di nazionalismo chiuso e violento, atteggiamenti xenofobi, disprezzo e persino maltrattamenti verso coloro che sono diversi". Dall'individualismo radicale come "virus più difficile da sconfiggere", alla necessità di "un'etica delle relazioni internazionali", grazie alla quale la pressione del debito estero non deve "compromettere la sussistenza e la crescita" dei Paesi poveri. Dal dovere di "rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche realizzarsi pienamente come persona", alle "risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro che fuggono da gravi crisi umanitarie" (visti, patrocini, corridoi umanitari, alloggi adeguati, sicurezza personale, servizi essenziali).



Ampio spazio il Pontefice dedica alla "migliore politica", con l'avvertenza che essa "degenera in insano populismo quando si muta nell'abilità di qualcuno di attrarre consenso allo scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo, sotto qualunque segno ideologico, al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere". Critiche vanno a quelli che il Papa chiama "dogmi di fede neoliberale", perché "il mercato da solo non risolve tutto", e le "stragi" provocate dalle speculazioni finanziarie lo hanno dimostrato.