Lombardia al Centrosinistra. La Lega: "Penalizzati da covid e maltempo"

"Spiace aver perso al ballottaggio Comuni come Lecco e Legnano dove due settimane fa i cittadini avevano premiato i nostri sindaci con ampi margini sugli sfidanti, purtroppo queste sono le regole del doppio turno, in una domenica dove l’aumento dei contagi a livello nazionale e il maltempo in Lombardia, hanno oggettivamente scoraggiato l’affluenza elettorale.

Abbiamo perso Lecco per 31 voti dopo un vantaggio di 1704 voti appena due settimane fa, abbiamo perso a Legnano dove due settimane fa avevamo 2740 voti in più: faremmo un torto all’intelligenza dei lecchesi o del legnanesi pensando che in due settimane tutte queste migliaia di persone abbiano davvero cambiato idea, semplicemente non sono andate a votare.

Detto questo al PD lombardo e al suo segretario Peluffo, che esultano prefigurando un’imminente vittoria in Regione Lombardia, faccio notare che hanno semplicemente riconquistato un capoluogo che già amministravano da dieci anni, ma hanno perso per esempio città importanti come Voghera.

Lascino stare la Regione Lombardia, altrimenti tacciano ogni volta che facciamo notare che la loro maggioranza di Governo nazionale negli ultimi due anni ha perso in 15 Regioni su 20…". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.