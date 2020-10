Ballottaggi, 7 a 2 per la Sinistra

Nei nove comuni capoluogo il centrosinistra vince praticamente ovunque tranne ad Arezzo ed Enna (appoggiato da liste civiche, centrodestra e Italia Viva). "Il Movimento 5 Stelle conquista Matera: al ballottaggio Domenico Bennardi, candidato pentastellato, vince anche con i voti del centrosinistra. Mentre a Reggio Calabria è stato riconfermato il sindaco uscente dem Giuseppe Falcomatà. Il centrosinistra si aggiudica anche Chieti con Diego Ferrara e strappa il sindaco di Andria al centrodestra con la vittoria di Giovanna Bruno. Il Pd trionfa anche a Lecco con Mauro Gattinoni. Le liste civiche confermano Vincenzo Voce il sindaco di Crotone. Solo Arezzo resta al centrodestra con Ghinelli confermato", commenta Repubblica.



L'affluenza definitiva è stata del 50,64%, secondo il dato reso noto dal Viminale, ma non comprende quello dei comuni nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Al primo turno alla stessa ora l'affluenza era stata pari al 67,18%.



Chiuse alle 14 le urne in Sicilia, dove ieri e oggi si e' votato in 60 Comuni della Sicilia: 15 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 738.406 cittadini. Turno di ballottaggio domenica 18 e lunedi' 19 ottobre. Lo scrutinio e' iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. E sono noti gia' due sindaci: quello di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dove si e' confermato il candidato unico, Giuseppe Minutilla, esponente di Diventera'Bellissima, formazione del governatore Nello Musumeci; e quello di Gibellina, nella Valle del Belice (Trapani), dove resta primo cittadino, al termine di una corsa anche qui in solitaria, Salvatore Sutera, a capo di una lista civica. Agrigento ed Enna gli unici capoluoghi di provincia coinvolti. Tra i Comuni piu' grandi Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, San Giovanni La Punta, Carini, Termini Imerese e Misilmeri e Augusta.



E poi la notizia curiosa. Quando le operazioni di voto sono ancora in corso in Sicilia c'e' gia' un sindaco eletto. E' Giuseppe Minutilla, 66 anni, confermato primo cittadino di San Mauro Castelverde, un paese di 1847 anime delle Alte Madonie. Minutilla era l'unico candidato sostenuto dalla lista "SIAmo San Mauro". Perche' le elezioni fossero valide era necessario che si recassero al seggio 625 elettori. Alle 11:30 di oggi erano andate a votare 906 persone. L'obiettivo era dunque raggiunto. Tra quelle che non hanno voluto mancare all'appello sono state anche due anziane signore: Lucia Forestieri di 100 anni e Giuseppa Glorioso di 98. Si sono presentate sulla sedia a rotelle ma hanno rinunciato al voto "assistito". Per essere eletto Minutilla non ha avuto bisogno di organizzare una vera campagna elettorale. Ma le linee generali del suo programma le ha collegate a un impegno per lo sviluppo di un'area montana che vive di allevamento ed e' impegnata nella promozione dei beni ambientali tra cui le Gole di Tiberio, un canyon naturale lungo il fiume Pollina. "Considero questo risultato - ha detto Minutilla - una vittoria del popolo. E' stato riconosciuto, in forma plebiscitaria, il buongoverno di questi cinque anni".