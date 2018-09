Zingaretti contro il Bomba: "Basta picconate, indeboliscono il partito"

"Io credo che in una comunità politica tutti siano utili, anche quando si decide è utile che tutti dicano in piena libertà quello che pensano. L'importante è che tutti lo dicano per costruire qualcosa, il Pd ha già avuto troppe picconate che hanno reso più debole questa comunità: e guarda caso essendo più debole questa comunità è più debole anche l'Italia".



Lo ha detto (anche se la conclusione non è vera; l'Italia l'hanno indebolita loro con leggi sballate) il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a Reggio Emilia a margine dell'incontro alla festa del Pd di Reggio Emilia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul probabile mancato sostegno di Matteo Renzi alla sua candidatura a segretario del Pd.



"A me non spaventano le idee diverse", ha detto Zingaretti; "a me spaventa un approccio in cui le cose che si dicono somigliano di più a picconate che a contributi".