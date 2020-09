Calcio, Brusaferro: "Non ci sono premesse per partite con il pubblico"

Per il presidente dell'Istituto superiore di Sanita', Silvio Brusaferro, al momento non ci sono le "premesse" per riaprire gli stadi al pubblico. "I raduni di massa sono considerati al mondo come il massimo livello di rischio che non e' legato solo all'evento", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera, "ci sono una serie di problemi nel gestire l'ingresso e l'uscita delle persone". "Il Cts ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e la preoccupazione è anche quella di non sovraccaricare il sistema di altri fattori di rischio", ha detto il numero uno dell'Iss.