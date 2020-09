Covid, boom di contagi in Gran Bretagna

In Gran Bretagna il coronavirus torna alla grande: altri 1.940 casi, il dato più alto dal 30 maggio con 10 decessi in ultime 24 ore. E il bilancio delle vittime sale a 41.537. Il dato più alto registrato dal 30 maggio, secondo quanto sottolinea il quotidiano The Guardian. Altre dieci persone sono morte, portando il bilancio totale delle vittime nel Regno Unito a 41.537.