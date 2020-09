Bye bye Crimi? Lo staff di Di Maio smentisce

"Anche stamane sui giornali falsità, retroscena e virgolettati privi di fondamento. Un continuo accanimento nei confronti del ministro Di Maio solo per screditare la sua persona": così lo staff del ministro degli Esteri. "Smentiamo il pezzo del Corriere 'Il piano anti Casaleggio e Di Battista' e quello de La Verità 'Di Maio sogna Palazzo Chigi e intanto briga per liquidare Crimi'. Entrambi gli articoli riportano una posizione del ministro Di Maio totalmente errata. Il ministro Di Maio lavora senza sosta per supportare l'azione del MoVimento e del governo", ha aggiunto lo staff.