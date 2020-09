Di Maio: "Vogliamo essere protagonisti in Libia"

"Nel processo di ricostruzione vogliamo essere protagonisti e lavoreremo con il massimo rispetto verso le comunità libiche e il governo libico e le istituzioni libiche": è quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch'io all'indomani della sua visita in Libia.



Di Maio ha ricordato che l'Italia vanta "grandissime relazioni con la Libia nella storia e ha avuto il suo ruolo di mediazione" nella tregua annunciata lo scorso 21 agosto dal governo di Tripoli e dal parlamento di Tobruk. "Molto spesso si dice che l'Italia è ambigua sulla Libia perché non sceglie con chi stare, ma il nostro ruolo storico, invece, è sempre stato quello di mediare e far parlare le parti", ha sottolineato il ministro.