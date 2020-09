Lampedusa scoppia, ma i buonisti se la prendono con Salvini

''Musumeci e Salvini stanno lavorando ad arte per far passare l'idea che in Italia ci sia uno sbarco in massa di migranti. La situazione di Lampedusa è grave, va risolta, ma per il resto d'Italia siamo lontanissimi dalla situazione di soli cinque anni fa''. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta. ''Il governo si sta muovendo come deve - continua Satta - Sicuramente bisogna fare pressioni sui paesi dei paesi del Nord Africa, ma non siamo di fronte a un'emergenza nazionale''.