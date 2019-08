Salvini: "La manovra? Per investimenti e infrastrutture"

Dice no ad una manovra improvvisata, il vicepremier Matteo Salvini, che chiede semmai - secondo quanto filtrato all'incontro al Viminale tra le parti sociali - "una manovra vera, con soldi veri per investimenti, opere pubbliche, infrastrutture". "Sono pronto ad andare a contrattare la flessibilità necessaria con l'Europa per spendere su questi obiettivi", avrebbe detto.



"Meglio tagliare il cuneo fiscale della flat tax? L'importante è che ci siano più soldi in busta paga e meno carico fiscale per le imprese", ha dichiarato a Radio24. Aggiungendo: "Salario minimo proposto dal M5s? Prima viene il taglio delle tasse. Prima di ridistribuire bisogna crearla, la ricchezza".