Festa Bikers, al via la 22esima edizione

Presentata oggi al Pirellone l'edizione 2019 del motoraduno "Festa Bikers" di Cologno Al Serio (BG). "Un'iniziativa che ha ventidue anni di storia ed è conosciuta a livello nazionale ed internazionale", ha commentato il consigliere regionale leghista Giovanni Malanchini, che dice orgogliosamente di esservi stato sempre presente. "Un momento di aggregazione nel quale confrontarsi con altre persone che condividono la passione per le due ruote, tra moto rombanti, rock and roll, allegria e buon cibo", dicono gli organizzatori, che per inciso sono tutti sono impegnati nel solidale. Come Fausto Fratelli, che dichiara: "Si terrà l'ultimo week end di agosto, da martedì a domenica. Un evento nato dalla passione di quattro amici al bar che ora raduna diecimila moto e cinquantamila persone". Tre birrerie, 16 spettacoli in quattro giorni, incontri di kick boxing, esibizioni di tatoo ravvivano il tutto.



"La nostra festa", spiega Fausto, presidente dell'iniziativa, "si è evoluta negli anni, da piccolo ritrovo a motoraduno internazionale, adattandosi alle esigenze dei motociclisti, pur mantenendo l'intento puramente benefico". Un altro organizzatore, Davide Aresi, dice: "Offrire tante attrazioni è il nostro modo di esprimerci e di capovolgere gli stereotipi sui bikers. Noi salvaguardiamo una serie di valori che rischiano di perdersi: la solidarietà, il rispetto, l'aiuto". E con la loro passione questi giovani hanno coinvolto "pittori, incisori, aerografi: tutti artigiani che sono diventati artisti e che lavorano sulle moto".



Paolo Fratelli, un altro membro, aggiunge: "Il 17 e 18 agosto ci sarà un'anteprima dedicata alle quattro ruote, uno spettacolo di autoraduno, cui parteciperà ogni tipo di auto da rally. Stiamo parlando di circa 500 vetture per questa sedicesima edizione, con stuntmen e funamboli". Eliana Macrì è la fondatrice di BikerX, una delle tante associazioni parallele che hanno deciso di aderire a Festa Bikers: "Siamo nati per rispondere al bisogno di sicurezza delle donne e dei giovani che desiderano avvinarsi al mondo delle due ruote. Quello delle motocicliste è un popolo in continua crescita: se in passato erano semplici accompagnatrici, oggi sono vere e proprie protagoniste dell'universo delle due ruote". BikersX realizza corsi di guida sicura per automobilisti, per insegnare a "guidare la moto in tutta sicurezza".



E per finire, a disposizione dei partecipanti, un nutrito parco moto multibrand: Kawasaki, Yamaha, Ktm, Husqvarna e Honda. E il divertimento è assicurato.