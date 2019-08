Cremona shock: le drag queen leggono le fiabe ai bambini

Fiabe al parco per i più piccoli raccontate dalle drag queen. Lo spettacolo, andato in scena ieri sera a Cremona col patrocinio del Comune guidato dal sindaco di centrosinistra Gianluca Galimberti, ha provocato molte polemiche in città. A mettere in discussione l'opportunità dell'iniziativa è stato il consigliere comunale della Lega, Alessandro Zagni, che sul suo profilo Facebook ieri ha scritto: "All'Arcifesta una drag queen intrattiene i bambini con i racconti senza barriere, il tutto con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Sono questi i riferimenti della sinistra per la crescita dei nostri figli".



Oltre 350 i post di commento, molti concordi con le perplessità espresse dal politico di minoranze, altri in difesa della scelta dell'amministrazione. C'è chi scrive: "Molto meglio le cubiste di Salvini a scopo educativo" e chi parla di "schifo e paura" per questa proposta educativa.



Dopo poche ore l'Arci di Cremona, sempre via Facebook, ha ribattuto con una citazione del pedagogo brasiliano Paulo Freire: "Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo". Chissà cosa ne avrebbe pensato la Montessori...