Coronavirus: Israele, revocate chiusure nei fine settimana

Il governo israeliano ha deciso di revocare la chiusura di centri commerciali, negozi e mercati durante i fine settimana, misura che era stata decretata per contrastare l'epidemia di coronavirus nel Paese, presa nella morsa di una seconda ondata di contagi.



L'iniziativa si è rivelata inefficace nel far scendere la curva dei contagi, ha sostenuto la taskforce governativa sul coronavirus, che ha anche deciso di revocare le restrizioni sulle attivita' ricreative nei parchi pubblici e la ripresa del trasporto aereo tra dieci giorni. Ma il rischio di dover richiudere tutto il Paese e' sempre in agguato, hanno ricordato gli esperti, se il numero di nuovi casi non calera'. Ieri ne sono stati registrati altri 1.385.