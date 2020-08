Creval cede 300 milioni di crediti deteriorati

Il Creval chiude il primo semestre con un utile netto pari a 41 milioni di euro in aumento del 74% e, a un anno dal piano, con lo stock di crediti deteriorati dimezzato, ridotta a doppia cifra la base costi e il cet 1 fully loaded al 16,7%. L'istituto annuncia anche di aver perfezionata ieri la cessione di un ulteriore pacchetto di crediti deteriorati con un 'gross book value' di 300 milioni di euro (circa il 50% utp), completando in anticipo la vendita di npe prevista a piano.