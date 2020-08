Grimoldi: "Piano Marshall lombardo. Perché il Governo non ci copia?"

"Fatti, mica parole o promesse. La Lombardia, con il voto definitivo della sua Giunta regionale, ha dato via libera agli interventi previsti nel 'Piano Marshall' lombardo, un piano di intervento strategico per favorire la ripresa economica dopo la pandemia che impegna fin da subito 3,5 miliardi di euro per realizzare opere pubbliche ed interventi dal valore complessivo di 5,5 miliardi. I nostri Comuni così potranno sistemare strade, edifici, mettere in sicurezza i propri territori, facendo lavorare le aziende. Il dinamismo della Lombardia fa a cazzotti con l’immobilismo di un Governo assente nella voce rilancio economico".



"Domanda semplice a Conte e Gualtieri, ammesso che stiano lavorando e non siano in vacanza: ma il Governo perché non fa la stessa cosa? Basterebbe copiare dai migliori, perché non chiamano Fontana e Caparini per farsi dare qualche buon consiglio...". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.