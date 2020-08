Libano, la collera dei cittadini di Beirut: "Governo negligente"

A due giorni dall'esplosione che ha provocato una strage a Beirut, con un bilancio di almeno 135 morti e oltre 5.000 feriti, nella capitale è il momento della collera. In particolare i libanesi hanno espresso la loro rabbia nei confronti dell'esecutivo del Paese, accusato di corruzione, negligenza e cattiva amministrazione; un malgoverno individuato dai cittadini come la causa principale della strage.



Il presidente Michel Aoun ha dichiarato che l'esplosione è stata causata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio conservate in modo non sicuro in un magazzino. "Beirut sta piangendo, Beirut sta urlando, le persone sono isteriche, sono stanche", ha detto il regista Jude Chehab alla Bbc, chiedendo ai responsabili di presentarsi davanti alla giustizia.



Molto dure le parole di Chadia Elmeouchi Noun, un residente di Beirut attualmente in ospedale: "Ho sempre saputo che siamo guidati da persone incompetenti, da un governo incompetente [...] Ma vi dico una cosa - quello che hanno fatto ora è assolutamente criminale". Il ministro della sanità pubblica Hamad Hassan ha confermato poi che il settore sanitario del Libano è al collasso, privo di posti letto e delle attrezzature necessarie per curare i feriti e assistere i pazienti in condizioni critiche. La strage, infatti, si è aggiunta all'emergenza di coronavirus in corso, che ha assorbito non poche energie in un Paese già sull'orlo del baratro, ora obbligato a far fronte anche alle esigenze di oltre 300.000 persone rimaste senza casa a seguito dell'esplosione.



"Beirut ha bisogno di cibo, Beirut ha bisogno di vestiti, case, materiali per ricostruire le case. Beirut ha bisogno di un posto per i rifugiati, per la sua gente", ha confermato il governatore Marwan Aboud.