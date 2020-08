Mantova, regionali leghisti contro la cimice asiatica

Grandine e cimice asiatica sono le due calamità che in questi mesi hanno flagellato il Basso Mantovano. Come fronteggiare i due problemi? Se ne è discusso ieri presso la sede della cooperativa ortofrutticola Corma di San Giovanni del Dosso, presenti i giovani di Coldiretti, l'assessore regionale all' agricoltura Fabio Rolfi e il consigliere regionale del Carroccio Alessandra Cappellari, mantovana. Gli agricoltori hanno chiesto un nuovo bando sulle reti di protezione degli impianti a frutteto, che permette di ridurre i danni da grandine e da cimice.