Coronavirus: salgono a 101 positivi azienda agricola Mantova

Salgono di 4 unita' e arrivano a 101 i lavoratori positivi al coronavirus nell'azienda agricola Francescon di Mantova. Lo riferiscono all'AGI fonti di Ats Val Padana precisando che lo screening sui 454 dipendenti dovrebbe concludersi domani. Anche queste 4 persone sono asintomatiche come la gran parte dei 197 positivi di cui aveva dato notizia l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. Restano due i ricoverati.



Il nuovo cluster è stato individuato dopo la segnalazione di un medico di famiglia che ha fatto sottoporre a tampone un suo paziente con sintomi febbrili. Per tutti e' scattato il 'protocollo Covid', con isolamento domiciliare, per circoscrivere il focolaio.