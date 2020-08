L'ultima dei grillini: tassare il diesel

"Non c’è limite al peggio con il ministro Sergio Costa, uno capace di far sembrare giganti i vari Toninelli o Di Maio: la sua brillante idea di proporre di aumentare le accise sui diesel rischia di mettere in ginocchio il settore dell’autotrasporto, un settore cruciale nell’economia lombarda e a cui va la nostra solidarietà e vicinanza, che infatti sta minacciando un sciopero generale che paralizzerebbe il nostro commercio".



"Pur conoscendo e comprendendo gli evidenti limiti di Costa ma possibile che nessuno nel Governo intervenga e lo zittisca?

Se si fermano i camion, che nel lockdown per inciso hanno tenuto in piedi il Paese rifornendo ospedali, farmacie e supermercati, come trasportiamo le merci se questo Governo pentastellato non vuole nessuna opera su ferro, non vuole la Tav Torino-Lione, non vuole la Tav Brescia-Verona, non vuole nulla, neppure i camion. Certo adesso ci proporranno la soluzione dei monopattini...". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.