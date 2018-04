Non solo vitto e alloggio pagato: ora paghiamo anche il dentista agli immigrati

Ebbene sì, è proprio vero. In questo bizzarro Stato siamo arrivati al punto non solo di mantenere gli invasori clandestini negli hotel, non solo di pagare con i nostri soldi il loro mangiare e i loro pernottamenti, non solo di tollerare ad oltranza i reati criminali che quotidianamente compie una buona parte di loro, ma ora siamo arrivati anche al punto di portarli dal dentista.



L'Asl della Toscana, in questi giorni, ha dato il via ad un progetto pilota che consentirà agli extracomunitari ospitati nei vari centri di accoglienza di poter accedere gratuitamente a servizi dentistici. Alla faccia della scabbia o della tubercolosi che, fino a qualche decina di anni fa, in Italia erano malattie estinte.



Sostanzialmente noi italiani pagheremo, con i nostri soldi, le visite dentistiche che gli immigrati vorranno fare per controllarsi i dentini o farsi eliminare i rimasugli del cibo che viene loro regalato ogni giorno. Mentre noi, quando andiamo dal dentista, abbiamo a che fare con parcelle salatissime. Gli italiani pagherebbero volentieri di tasca loro un bel biglietto, sola andata verso l'Africa, per tutti coloro che non scappano da nessuna guerra ma che pensano di aver trovato in Italia il "Paese della Cuccagna"!