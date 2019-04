Brexit, Londra ha già emesso passaporti senza dicitura "Unione europea"

La Gran Bretagna ha già rimosso dai passaporti emessi dal suo ministero dell'Interno la dicitura "Unione europea". Il ministero ha dichiarato che la decisione era stata presa in base alla data iniziale della Brexit stabilita per il 29 marzo di quest'anno.





La notizia è stata diffusa dai quotidiani britannici dopo che Susan Hindle Barone, una delle prime a ricevere il passaporto nella nuova versione, ha twittato una foto con un commento: "Sono scioccata perché non siamo ancora fuori dall'Ue. Ero sicura che avremmo avuto lo stesso passaporto precedente. Non si tratta soltanto di questo ma del fatto che è il primo segno tangibile che stiamo lasciando l'Ue".





L'Home Office ha diffuso una nota in cui sottolinea che la rimozione delle parole "Unione europea" fa parte di un processo in due fasi per la modifica dei passaporti che riporterà al vecchio stile, con i passaporti britannici blu, che saranno emessi dalla fine del 2019. "I passaporti bordeaux senza le parole 'Unione europea' sul frontespizio sono stati introdotti dal 30 marzo 2019", prosegue la nota aggiungendo che i documenti con la definizione Ue saranno emessi ancora per un breve periodo ma i cittadini "non potranno scegliere" tra le due versioni che sono "entrambe valide" e "perfettamente legali".