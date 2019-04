Droga: maxiblitz a livello europeo contro gruppo albanese

Sessantuno ordini di cattura internazionale eseguiti simultaneamente in Belgio, Olanda e Francia nei confronti di quello che viene ritenuto un pericoloso gruppo criminale albanese, accusato di essere dedito al 'traffico internazionale di droga e al traffico di esseri umani'. E' il bilancio di un'attività che ha visto nei giorni scorsi la cooperazione della Direzione investigativa antimafia. Nell'operazione - informano gli stessi investigatori - sono stati impiegati oltre 600 uomini delle forze di polizia di Belgio, Olanda, Francia e Italia, nonchè le forze di intervento speciale, con il supporto di Europol per quanto concerne l'estrazione e l'analisi dei dati acquisiti nel corso delle perquisizioni.



Tra gli arrestati - viene spiegato dalla Dia - anche otto italiani, dimoranti in Belgio, mentre ulteriori approfondimenti investigativi sono ancora in corso. La Dia ha supportato tutte le fasi delle indagini attraverso la Rete operativa antimafia, progetto di cooperazione investigativa tra forze di polizia europee di cui la Dia è Project Leader.



In particolare, nel corso delle indagini ha individuato e localizzato, coordinandone la cattura in Belgio, un latitante di origine albanese colpito da mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Bologna.