Il monsignore: "Rispettiamo le regole" ai tempi del virus

Salvini chiede chiese aperte per Pasqua, per permettere ai fedeli di pregare, insorge la Sinistra (avesse chiesto moschee avrebbero protestato?) e, ironia della sorte, pure la Chiesa.E un cardinale bolognese, monsignor Zuppi, fa sua la frase dello showman della tv Fiorello, che giorni fa aveva detto: "Non on credo che Dio accetti le preghiere solo da chi esce di casa e va in chiesa". Zuppi chiosa: "Le persone che non possono muoversi, altrimenti, resterebbero escluse. Forse, invece, sono le preghiere più care al Signore. Riscopriamo in questi giorni la preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti".



Secondo Zuppi, infatti, "quello che stiamo vivendo ci chiede di diventare persone interiori, perché finita l'emergenza sappiamo cambiare noi stessi e il mondo intorno per davvero, liberi dal piegare tutto all'io e ai nostri interessi individuali" e "una volta usciti dall'emergenza dobbiamo capire e scegliere di cambiare quello che rende gli anziani, i più fragili e soli ancora più vulnerabili: le burocrazie, gli sprechi e i rimandi che impediscono di trovare risposte intelligenti, sostenibili e che abbiano al centro la persona" nella speranza di uscirne "più consapevoli" e fare "tesoro di una lezione così severa e davvero ricostruire pensando al lavoro, ai più deboli. Se è vero che nulla sarà più come prima, anche noi dovremo essere migliori", conclude il cardinale.