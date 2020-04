Coronavirus, i contagi crescono in Giappone. Verso i "pieni poteri" ai Governatori

Il governo del Giappone sembra ormai prossimo a dichiarare lo stato di emergenza nel Paese, che potrebbe entrare in vigore da domani. Secondo Japan Times, lo stato di emergenza potrebbe durare sei mesi e riguardare le prefetture di Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka e Hyogo. La legge varata a marzo proprio sulla crisi scatenata dal nuovo coronavirus prevede che lo stato di emergenza sia dichiarato quando l'epidemia rappresenti "un grave pericolo" per la vita e la sua rapida diffusione rischi di avere un pesante impatto sull'economia.



Il premier Shinzo Abe dovrebbe conferire ai governatori un'autorità legale più forte per sollecitare le persone a rimanere a casa e le imprese a chiudere, puntando però sul tradizionale rispetto dei giapponesi per l'autorità. Abe è da giorni sotto pressione, perché i casi di contagio stanno crescendo a Tokyo e in altre zone ma finora ha resistito per il timore di dare un duro colpo a un'economia già in grande sofferenza.