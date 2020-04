Grigliata in giardino. A Caronno le "risorse" se ne fregano del coronavirus

Se ne son fregati delle ordinanze regionali e degli appelli del Governo ed un gruppo di persone hanno organizzato, la notte del 31 marzo scorso, un'allegra grigliata in cortile a Caronno Pertusella, primo comune varesino al confine col Milanese e primo comune varesino per numero di contagi da coronavirus. E lo hanno fatto a mezzanotte, forse credendo di non farsi "beccare". Ma una vicina ha visto e fotografato tutto e ce lo ha segnalato.



E' accaduto in via Adua, quartiere ad alta concentrazione di immigrati nordafricani. Un'allegra grigliata notturna in cortile, che però, con quel fuoco che spiccava nel buio della notte, non poteva passare inosservata. E così è stato. Una violazione alle disposizioni regionali e statali, in barba al fatto che in quegli stessi giorni il sindaco piddino passasse in auto con l'altoparlante per invitare i cittadini a restare chiusi in casa. Ma evidentemente una bistecca val bene una multa. O meglio, il rischio di una multa. Che molto spesso non c'è.