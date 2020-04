I comunisti sfotton la Lega: "Andate a pregare in Bellerio"

"I comunisti in Italia si sono sempre battuti per la libertà di religione e di culto", dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. "Quindi riteniamo che vada garantita anche ai leghisti. I seguaci di Salvini si riuniscano nelle sedi della Lega a Pasqua per pregare. I sacerdoti che si riconoscono nelle posizioni del leader della Lega più che in quelle del Papa siamo sicuri che accorreranno in massa".



Lo sfottò è palese, anche perché una sede del Carroccio, come quella storica di via Bellerio a Milano, ha spazi troppo angusti per garantire le distanze richieste dall'emergenza coronavirus, a differenza di quanto di potrebbe avere in una cattedrale dagli ingressi contingentati o comunque controllati.