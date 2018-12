Arrestato albanese: autore di trenta furti

Condannato a cinque anni di carcere per trenta furti in abitazioni, commessi tra il 2008 e il 2012, un albanese di 32 anni si era reso irreperibile, ma ora è stato intercettato dai carabinieri a Bolzano. Al controllo l'uomo ha fornito dei documenti, che sono risultati falsi. E' comunque scattato l'arresto, mentre una complice, una rumena 35 anni, è stata denunciata per favoreggiamento.