76 capi imputazione, espulso tunisino

Gravato da 76 capi di imputazione per droga e altri reati, un tunisino è stato scortato mercoledì dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura spezzina per l'espulsione e il rimpatrio nel suo paese di origine.



L'uomo era noto alle forze di polizia anche per le minacce alla donna italiana che aveva sposato, minacciata di essere sfregiata con l'acido se avesse proceduto alla separazione, e per aver circuito e costretto un anziano a farsi dare ospitalità nella sua abitazione, obbligandolo a consegnargli la sua esigua pensione.



Complessivamente, sono quattro i cittadini africani domiciliati nello spezzino espulsi negli ultimi quattro giorni: due cittadini tunisini ed un marocchino erano stati espulsi sabato scorso.