Tre libri alla Nuvola di Fuksas

“Dopo quasi venticinque anni di psicologia e psicoterapia una cosa mi risulta chiara: non c'è salute psicologica senza famiglia”. Di questo distillato di saggezza racchiuso nella citazione di Silvio Rossi, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell'Associazione “Kriterion - Famiglia e Persona”, si parlerà domani, 7 dicembre, alle ore 15.30, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “I Signori dell'Anello. Guida alla vita familiare in piccole note" (D'Ettoris Editori).



Si terrà alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria "Più libri più liberi", inaugurata ieri a Roma (c/o Convention Center “La Nuvola”, viale Asia 40, quartiere EUR, Sala Giove) e, tra le altre presentazioni in programma nelle prossime ore segnaliamo quella di oggi pomeriggio, organizzata da Città Nuova Editrice, del libro di Andrea Monda “Raccontare Dio oggi. Come parlare di religione ai giovani” (ore 14.30, Sala Venere). Interverranno l’Autore, Saverio Simonelli e Antonio Spadaro SJ. Stasera, invece, alle ore 18.30 (Sala Giove), ci sarà l’opera del giovane studioso cattolico prematuramente scomparso Andrea Pappalardo (1989-2017) “Bianche sponde… sotto una lesta aurora”, presentata dal padre, lo storico e saggista Francesco Pappalardo (D’Ettoris Editori).





Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti e sulle iniziative della Fiera si può cliccare al link ufficiale: www.plpl.it.