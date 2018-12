Le Pen: "Con Salvini per cambiare il corso della storia"

Marine Le Pen con Matteo Salvini per "il cambiamento" alle elezioni europee del maggio prossimo e per "invertire il corso della storia". In un'intervista la leader della destra populista francese spiega qual è la strategia sua e dei suoi alleati in vista del voto, dove Rn e Lega potrebbero presentare candidati comuni sotto il simbolo del "Fronte della libertà". "Noi abbiamo l'obiettivo comune e l'ambizione di ribaltare il tradizionale rapporto di forze al Parlamento europeo", dice. "Da troppo tempo, la destra e la sinistra europee, entrambe convertite alla religione del federalismo, si sono accordate per gestire le cose. E' un accordo tacito che si ritrova spulciando i voti: destra e sinistra votano insieme la quasi maggioranza dei testi presentati al Parlamento".



Ma, "oggi, abbiamo la possibilità di invertire il corso della storia", sostiene la Le Pen. "Indubbiamente il vento soffia nelle vele dei difensori della nazione, elezione dopo elezione i sovranisti si rafforzano". Per la leader della destra francese, "è dunque finito il tempo in cui i portavoce delle nazioni erano confinati ai margini della politica nelle istituzioni europee".



"A maggio del 2019 suonerà l'ora del risveglio dei popoli e noi abbiamo, con i nostri amici della Lega ed i nostri alleati europei, un'opportunità formidabile di incarnare il cambiamento: noi lavoriamo con Salvini alla costruzione di questo polo maggioritario che rimescolerà le carte dell'organizzazione politica europea", conclude.