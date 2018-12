Vittoria Lega anche a Terni: in vigore l'ordinanza anti-accattonaggio

L’ordinanza anti accattonaggio è realtà anche a Terni. La città umbra dove il partito di Matteo Salvini ha raggiunto il 30% dei voti alle elezioni di giugno 2018, vuole eliminare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e degli accattoni che fuori dai centri commerciali e all’esterno di ogni bar disturbano i cittadini con insistenti richieste di denaro, che spesso sfociano anche in comportamenti molesti e aggressioni verbali, soprattutto nei confronti di anziani e donne.



L’ordinanza è stata emanata dal sindaco Leonardo Latini al termine di un percorso condiviso insieme al capogruppo in Regione Umbria e consigliere comunale, Emanuele Fiorini, sottoscritta dal consigliere comunale Doriana Musacchi e tutto il gruppo consiliare della Lega Terni. “Insieme al sindaco", spiega Fiorini, "abbiamo lavorato per arrivare alla determinazione di una ordinanza utile a contrastare il fenomeno dell'accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi. Negli ultimi giorni l’opposizione di centrosinistra si è lasciata andare a chiacchiere e false notizie e ha cercato gettare fango su una proposta di buonsenso. Un atto da noi promesso fin dalla campagna elettorale e che il 30 per cento dei ternani che ci hanno votato ci ha chiesto. La promessa è stata mantenuta e le polemiche strumentali del PD e i loro alleati si sono spente con le parole di approvazione e vicinanza che abbiamo ricevuto dalla città".



"Grazie a questa ordinanza formulata contro accattonaggio molesto e parcheggiatori abusivi, ma utile anche a contrastare situazioni di degrado", continua Fiorini, "le forze di polizia hanno uno strumento in più per garantire il decoro, tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e riconsegnare loro gli spazi pubblici. Questo è solo un primo passo". "Con il decreto sicurezza di Salvini, l'ordinanza comunale anti accattonaggio e le prossime iniziative che stiamo portando avanti a livello regionale e comunale", conclude Fiorini, "riusciremo una volta per tutte a riportare la città di Terni alla normalità dopo venti anni di disastri causati dalla sinistra e i loro alleati".