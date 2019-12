Sardine? Presto diventeranno lepri...

Le sardine stanno riempiendo le piazze. Come giornalista voglio azzardare una mia opinione in merito, ossia che quando una persona è temuta subito nasce il contraccolpo. Salvini ormai è diretto verso percentuali stratosferiche, mai raggiunte da alcuno finora, manco ai tempi della Dc e del famoso compromesso storico della buonanima di Aldo Moro si sono visti simili traguardi. In merito al loro programma, però le sardine non dicono un granchè, urlano, muovono i manifesti con l'emblema del pesce più famoso che esista nelle scatole di alluminio, cantano, ridono e....stop. Cosa vogliono dire, o meglio cosa vorrebbero fare, dal momento che non hanno detto chiaramente quale sia il loro obiettivo, se non quello di dire il nome della città dove manifestano seguito dalle parole"....non si LEGA!" E poi? Nonostante il loro sbraitare i sondaggi vedono Salvini in crescita....quindi mi viene da pensare che queste persone stiano facendo il contrario di quello che vorrebbero far capire. Lo urlano e Salvini cresce: come mai? Indubbiamente sono di sinistra e non mi venissero a dire il contrario: il fatto che abbiano scelto di cantare " Bella ciao" è lampante circa la direzione del loro pensiero politico. Anche se si definiscono apartitici...mah...non esiste un movimento che si inserisca in un contesto politico che non abbia alcun colore....non sono un gruppo scout, un'associazione parrocchiale, ecc. Hanno il compito di destabilizzare le idee di un politico come Salvini..e quindi FANNO POLITICA. Anche i 5 stelle quando nacquero erano un pò come loro, ma a differenza dei pesci i grilli erano contro tutti, e questo ha fatto si che potessero essere seguiti da un numero di simpatizzanti e il resto è storia di oggi. Le sardine non vogliono andare al governo, vogliono solo cacciare Salvini....bene facessero pure ma temo che presto prenderanno una sonora sberla che li porterà a cambiare animale...che ne dite di una bella lepre visto che dovranno correre a gambe levate?