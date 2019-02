Salvini: "Scambio di voto giunta-Tav? Querelo"

"Il prossimo che ne parla lo querelo": Matteo Salvini ha risposto così a una domanda su possibili scambi con il M5s tra il voto sull'autorizzazione a procedere per la vicenda della nave Diciotti e il via libera alla Tav. "Perché non sta né in cielo né in terra" ha aggiunto a margine di un'iniziativa a Terni.



"Magari quella era la vecchia politica" ha sottolineato Salvini. "Io sono assolutamente sereno e tranquillo - ha proseguito - ho fatto e farò il ministro dell'interno per difendere la sicurezza del Paese".