CI SONO TANTE COSE URGENTI DA FARE

E' una vita che sono nella Lega e, non mi dissocerò mai, ma il mio desiderio sarebbe quello, finalmente di aiutare veramente tutti i terremotati e di usare i soldi inviati dagli italiani con gli sms, che non si sa che fine abbiano fatto. Ora è stata fatta la Legge su quota 100 e il reddito di cittadinanza, oltre alla Legge sull'immigrazione e io sono totalmente d'accordo. Ma vorrei che i comuni, specialmente del Sud e delle isole prendessero a cuore il benessere anche degli animali. Ci sono tantissimi randagi e anche tanti canili lager. Si dovrebbe verificare come vengono tenuti certi canili e, se i soldi vengono spesi per loro o vanno a finire nelle tasche degli amministratori. Si dovrebbe indagare sul canile di XXXX che a quanto pare, XXXX ha venduto per 480 euro l'uno cani alla Germania per la vivisezione, poi è stato chiesto con lettera al sindaco, dalle animaliste , di non chiudere il canile di Quartu in Sardegna. Canile di Villacidro fatto costruire e mai aperto. Fatti andare ad Olbia diversi cuccioli che per il lungo tragitto sono morti. Dovremmo essere un popolo civile, ma ancora c'è tanta inciviltà e poco rispetto specialmente verso gli animali. Spero e, come me, tantissime altre persone, che sono dalla parte dei nostri amici d'affezione, il nostro caro Capitano abbia un occhio di attenzione anche per loro , verificando e apportando regole anche sui canili per il benessere degli animali.