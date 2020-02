Deraglia treno nel Lodigiano, Grimoldi: "Dolore"

"Dolore per le due vittime accertate nel deragliamento del Freccia Rossa nel lodigiano. Una preghiera per tutti i feriti ed un grande grazie di cuore a tutti i soccorritori che stanno lavorando sul luogo dell'incidente. La macchina dei soccorsi della Lombardia conferma la sua straordinaria efficienza. Grazie a tutti voi". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia.





Il treno ad alta velocità, partito da Milano alle 5:10 e diretto a Salerno, è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Due vagoni, oltre alla motrice, si sono ribaltati. Morti due ferrovieri, il macchinista del treno e un altro addetto delle Ferrovie dello Stato, che si trovavano nella motrice. I loro corpi sono stati sbalzati a centinaia di metri. I feriti sono 31.