Incidente ferroviario nel Lodigiano, la protesta della Lega

"Due disastri ferroviari in Lombardia in 24 mesi, nel gennaio 2018 la tragedia del deragliamento di Pioltello, oggi il deragliamento di Ospitaletto Lodigiano". Così su Facebook il parlamentare leghista Paolo Grimoldi.



Che aggiunge: "Lasciamo alla magistratura il compito di verificare il perché di questo incidente ma resta il fatto che sulle tratte lombarde, che coprono un quarto dell’intera circolazione ferroviaria italiana, le tratte più usurate e stressate per il forte traffico, gli investimenti non sono adeguati per l’incompetenza dei vertici e delle strategie delle Ferrovie dello Stato Italiane, di Trenitalia e di RFI, che fanno annunci a ripetizione ma centellinano le risorse per la manutenzione e la modernizzazione delle rete ferroviaria lombarda".



"Questa nuova tragedia è causata dall’inadeguatezza delle Ferrovie dello Stato Italiane responsabili di disastri che non sono meno gravi del crollo del ponte Morandi, anche se il numero di vittime per fortuna è inferiore. Questa tragedia, come quella di Pioltello, si poteva evitare con un’adeguata manutenzione e programmazione, ma per FS la Lombardia è sempre l’ultimo vagone, quello che interessa di meno", conclude.