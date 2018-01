Dopo i presepi, le tombe in Puglia: devastate 35 lapidi nel Brindisino

Un altro raid dopo quello compiuto il 15 novembre scorso è avvenuto giovedì notte all'interno del cimitero comunale di San Michele Salentino dove persone non ancora identificate hanno profanato circa 35 tombe e danneggiato lastre di marmo dei loculi interrati portando via oggetti in ottone. Non trattandosi di oggetti di rame, accantoneremmo la sola pista dei ladri; le devastazioni parrebbero non lasciare dubbi, si è trattato di un atto sacrilego contro i simboli religiosi. Con l'aggravante del furto.



Il sindaco, Giovanni Allegrini ha chiesto rinforzi per il controllo del territorio al Prefetto di Brindisi ed al Capitano dei Carabinieri. I vandali sacrileghi, inoltre, hanno provato, invano, a scardinare un bassorilievo in rame dell'artista Stefano Cavallo.



"Al momento", afferma il sindaco, che getta acqua sul fuoco e preferisce seguire la pista del furto, "non vi sarebbe una matrice particolare se non quella relativa alla volontà da parte di ignoti di impossessarsi di oggetti in rame, ottone e ferro, come già avvenuto alcune settimane fa". Il che non spiega però le devastazioni sacrileghe. Sia come sia, gli inquirenti sono al lavoro per individuare i responsabili.